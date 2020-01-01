Да, инспекторы признают недвижимостью подстанции.

Трансформаторные подстанции — неотъемлемая часть линий энергопередачи (Перечень, утв. постановлением Правительства от 30.09.2004 № 504). Такие объекты не признают движимыми. Суды вашего округа решают, что подстанции обладают всеми признаками недвижимости (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18.05.2018 № Ф07-5328/2018). ФНС опубликовала это дело как пример в письме от 18.10.2018 № БС-4-21/20327@). Поэтому признайте подстанции недвижимостью и обложите налогом.

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НК предусматривает льготные ставки по налогу на имущество (п. 2, 3 ст. 380 НК). Их применяют и к линиям энергопередачи (письмо Минфина от 01.10.2018 № 03-05-05-01/70129). У вас в регионе действуют льготные ставки для отдельных налогоплательщиков (Областной закон Ленинградской области от 25.11.2003 № 98-ОЗ). Проверьте, есть ли в перечне ваша компания.

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