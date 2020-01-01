Нет, взносы платить не нужно. Дети не состоят в трудовых отношениях с компанией. Сотрудники получают подарки независимо от результата работы. Значит, они получают от компании подарки не в связи с трудовыми отношениями (подп. 1 п. 1 ст. 420 НК).

32 ближайших изменения в Налоговом кодексе - от НДС и НДФЛ до спецрежимов и проверок >>

Комментарий «Главбуха». Чтобы свести риск спора с налоговиками к минимуму, заключите письменный договор дарения с каждым сотрудником. Вещи и деньги, которые компания передает по договору дарения, не облагаются взносами (п. 4 ст. 420 НК).

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>