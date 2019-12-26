Предоставьте работнику вычеты за каждый месяц при выплате заработка.

В месяце, когда у работника нет дохода, не получится предоставить вычет. При этом ваш работник получает доход регулярно каждые три месяца.

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Когда выплаты за труд возобновляют в течение налогового периода, вычеты предоставить работнику необходимо (письма Минфина от 15.02.2018 № 03-04-05/9654, от 04.09.2017 № 03-04-06/56583, от 22.10.2014 № 03-04-06/53186). Даже за месяцы, когда сотрудник не получал зарплату. В месяце выплаты предоставьте вычеты и за те периоды, когда сотрудник отдыхал по графику.

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