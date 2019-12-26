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3926 декабря 2019

Все ли компании и предприниматели обязаны проводить инвентаризацию?

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Организации обязаны проводить инвентаризацию перед тем, как составлять годовую бухгалтерскую отчетность (ст. 2, 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Не важно, какой режим налогообложения они применяют. Но сверять абсолютно все активы в конце года не обязательно. Инвентаризацию основных средств вы вправе проводить раз в три года, а библиотечных фондов — раз в пять лет (п. 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности, утв. приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н).

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А вот предприниматели проводить инвентаризацию не обязаны. Ведь они вправе не вести бухучет и не составлять бухгалтерскую отчетность. Но и запрета для предпринимателя провести инвентаризацию добровольно нет.

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