Попросите сотрудника переслать больничный лист по почте.

Для оплаты периода временной нетрудоспособности дистанционных работников нет специальных правил. Работодатель обязан выплатить сотруднику пособие по временной нетрудоспособности, если тот заболел (ст. 183 ТК). Но для этого необходим больничный лист (ч. 5 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

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С сотрудниками, которые трудятся удаленно, работодатель может обмениваться документами электронно (ст. 312.1, 312.2 ТК). Но если речь о больничных листах, то компания вправе затребовать у работника документ по почте (письмо ФСС от 11.08.2017 № 02-09-11/22-05-13462). Тогда сотрудник должен выслать вам оригинал заказным письмом с уведомлением (ч. 7 ст. 312.2 ТК). Договоритесь с «физиком», как он предоставит вам бюллетень.

Работодатель обязан начислить пособие в течение 10 календарных дней после того, как получил от работника бюллетень. Затем компания обязана выдать сотруднику деньги при первой же выплате заработка (ч. 1 ст. 15 Закона № 255-ФЗ). Пока работник не прислал больничный, платить за него вы не обязаны.

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