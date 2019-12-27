Да, штраф за опоздание с отчетом будет. Придется заплатить минимум 1 тыс. руб.

Компании, у которых не было движений денег по счету, вправе сдать единую упрощенную декларацию (Порядок, утв. приказом Минфина от 10.07.2007 № 62н). При этом представить отчетность необходимо не позже 20 января (п. 2 ст. 80 НК).

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Компания обязана отчитаться в налоговую, даже если фактически не вела деятельности (определение Конституционного суда от 17.06.2008 № 499-О-О). Вы не сдали отчетность в срок. За опоздание НК предусматривает штраф 1 тыс. руб. (п. 1 ст. 119 НК).

Но, если ваша компания никогда не нарушала правила, это смягчающее обстоятельство. Поэтому в суде штраф получится оспорить и снизить (постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.08.2012 № А26-10442/2011).

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