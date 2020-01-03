Да, надо начислить страховые взносы на зарплату и компенсацию неиспользованного отпуска.

Страховыми взносами облагаются выплаты и другие вознаграждения по трудовым и гражданско-правовым договорам, по которым «физики» выполняют работы или оказывают услуги [п. 1 ст. 420 НК]. Суд признал отношения с работником трудовыми. Значит, на выплаты за труд нужно начислить взносы. В частности, взносами облагается зарплата и компенсация неиспользованного отпуска. На больничное пособие взносы не начисляют [п. 1 ст. 422 НК].

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Что касается компенсации морального вреда, от взносов освобождены только выплаты за причиненные увечья или повреждение здоровья «физика». Если компания компенсирует моральный вред по иным основаниям, надо начислить на компенсацию взносы [письмо ФНС от 12.05.2017 № БС-4-11/8974@].

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