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93 января 2020

Суд признал отношения с работником компании трудовыми. Теперь компания должна выдать ему зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск, больничное пособие и компенсацию морального вреда. Нужно начислить взносы на эти выплаты?

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отвечает:

Да, надо начислить страховые взносы на зарплату и компенсацию неиспользованного отпуска.

Страховыми взносами облагаются выплаты и другие вознаграждения по трудовым и гражданско-правовым договорам, по которым «физики» выполняют работы или оказывают услуги [п. 1 ст. 420 НК]. Суд признал отношения с работником трудовыми. Значит, на выплаты за труд нужно начислить взносы. В частности, взносами облагается зарплата и компенсация неиспользованного отпуска. На больничное пособие взносы не начисляют [п. 1 ст. 422 НК].

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

Что касается компенсации морального вреда, от взносов освобождены только выплаты за причиненные увечья или повреждение здоровья «физика». Если компания компенсирует моральный вред по иным основаниям, надо начислить на компенсацию взносы [письмо ФНС от 12.05.2017 № БС-4-11/8974@].

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