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1627 декабря 2019

Нужно ли в учетной политике отразить порядок проведения инвентаризации?

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Отразите в учетной политике порядок проведения добровольной инвентаризации. В документе укажите график, по которому будете проводить ревизию, а также перечень имущества и обязательств, которые будете проверять (п. 4 ПБУ 1/2008). Например, инвентаризацию основных средств рекомендуется проводить каждые три года (п. 27 приказа Минфина от 29.07.1998 № 34н). Укажите для нее свою периодичность, например раз в два года. Выберите удобные даты.

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Про обязательную инвентаризацию в учетной политике можно не упоминать. Правила ее проведения есть в законе (п. 3 ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

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