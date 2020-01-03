Можно ли включать в состав инвентаризационной комиссии аудиторов?

Вы вправе включить в инвентаризационную комиссию аудиторов. Причем это могут быть как внутренние аудиторы компании, так и представители независимых аудиторских организаций (п. 2.3 Методических указаний по инвентаризации, утв. приказом Минфина от 13.06.1995 № 49). Более того, если вам необходимо заключение от аудиторов, то обеспечьте их участие в инвентаризации. Даже если включить аудиторов в комиссию невозможно, по крайней мере сделайте их наблюдателями при инвентаризации запасов. Иначе есть риск, что аудиторы просто откажутся составлять заключение (п. 9, 10, А11, А12, пример 5 МСА 705, утв. подп. 32 п. 1 приказа Минфина от 09.01.2019 № 2н).

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