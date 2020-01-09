Нет, не нужно.

Приложение 9 к разделу 1 расчета по страховым взносам заполняют компании, которые приняли на работу иностранцев. В этом разделе отражают сведения об иностранцах, которые временно пребывают в России, за исключением высококвалифицированных специалистов.

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По каждому иностранному работнику заполняют Ф. И. О., ИНН и СНИЛС в полях 020–060; код страны гражданства в поле 070; начисленные выплаты в поле 080. Если у иностранца нет гражданства, в поле 070 ставят 999.

Выплаты временно пребывающих иностранцев облагаются страховыми взносами на обязательное медицинское страхование по пониженному тарифу — 1,8 процента [подп. 2 п. 2 ст. 425 НК]. Компания заполняет приложение 9 расчета по взносам, чтобы подтвердить право на этот тариф. За иностранцев из стран ЕАЭС независимо от того, временно или постоянно они пребывают в России, организация платит социальные страховые взносы по общему тарифу — 2,9 процента. Поэтому заполнять на них сведения в приложении 9 не нужно [п. 18.2 Порядка, утв. приказом ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@].

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