Нет никаких препятствий, чтобы включить в инвентаризационную комиссию сотрудника бухгалтерии. Это может быть как рядовой бухгалтер, так и главбух или его зам. Но помните, что работник бухгалтерии не должен проводить инвентаризацию тех участков, по которым он является материально ответственным лицом (п. 2.3 и 2.8 Методических указаний по инвентаризации, утв. приказом Минфина от 13.06.1995 № 49).

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