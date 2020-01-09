Бухгалтерская программа для малого бизнеса.
Получить бесплатный доступ
599 января 2020

Обязательно ли в составе инвентаризационной комиссии должен быть бухгалтер?

Тема:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Нет никаких препятствий, чтобы включить в инвентаризационную комиссию сотрудника бухгалтерии. Это может быть как рядовой бухгалтер, так и главбух или его зам. Но помните, что работник бухгалтерии не должен проводить инвентаризацию тех участков, по которым он является материально ответственным лицом (п. 2.3 и 2.8 Методических указаний по инвентаризации, утв. приказом Минфина от 13.06.1995 № 49).

32 ближайших изменения в Налоговом кодексе - от НДС и НДФЛ до спецрежимов и проверок >>

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:


Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.