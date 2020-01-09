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329 января 2020

Кандидат на собеседовании вел себя странно: молчал, когда задавали вопросы, потом начинал неожиданно на них отвечать. Иногда разговаривал сам с собой. У HR сложилось впечатление, что соискатель психически нестабилен. В остальном он показал себя как грамотный специалист. По образованию и опыту компании подходил. Можно ли отказать в приеме на работу со ссылкой на странное поведение? Речь идет об офисной работе.

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отвечает:

Отказывать в офисной работе со ссылкой на странности в поведении нельзя. Психические отклонения соискателя в данной ситуации — не препятствие для трудоустройства, даже если человека признали инвалидом.

Обоснуете отказ в приеме на работу психическим состоянием кандидата — суд может счесть это дискриминацией. При этом судья может сослаться не только на ТК, но и на Конвенцию ООН о правах инвалидов, которая прямо запрещает дискриминацию инвалидов при приеме на работу (ст. 1, ст. 27).

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Тем не менее то, что кандидат по формальным критериям подходит на вакантную должность, еще не означает, что он должен быть на нее принят. Можете выбрать другого кандидата, если он больше подходит, и указать на это в отказе в приеме на работу. Обосновать решение легко сможете тем, что у другого соискателя более высокая квалификация, например: больший опыт работы по специальности, дополнительное образование или более высокий уровень владения иностранным языком. Предпочтение одного соискателя другому, обоснованное анализом деловых качеств, — не дискриминация.

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