Отказывать в офисной работе со ссылкой на странности в поведении нельзя. Психические отклонения соискателя в данной ситуации — не препятствие для трудоустройства, даже если человека признали инвалидом.

Обоснуете отказ в приеме на работу психическим состоянием кандидата — суд может счесть это дискриминацией. При этом судья может сослаться не только на ТК, но и на Конвенцию ООН о правах инвалидов, которая прямо запрещает дискриминацию инвалидов при приеме на работу (ст. 1, ст. 27).

32 ближайших изменения в Налоговом кодексе - от НДС и НДФЛ до спецрежимов и проверок >>

Тем не менее то, что кандидат по формальным критериям подходит на вакантную должность, еще не означает, что он должен быть на нее принят. Можете выбрать другого кандидата, если он больше подходит, и указать на это в отказе в приеме на работу. Обосновать решение легко сможете тем, что у другого соискателя более высокая квалификация, например: больший опыт работы по специальности, дополнительное образование или более высокий уровень владения иностранным языком. Предпочтение одного соискателя другому, обоснованное анализом деловых качеств, — не дискриминация.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>