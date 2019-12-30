По каким правилам проводить инвентаризацию основных средств?

Инвентаризацию основных средств организация может проводить один раз в три года. Проверьте данные об их фактическом наличии и состоянии. Результаты отразите в формах ИНВ-1 «Инвентаризационная опись основных средств» и ИНВ-10 «Акт инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств». Это унифицированные бланки. Можете использовать их или разработать свои, взяв за основу формы Госкомстата.

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Каждый бланк составьте в двух экземплярах. Если у вас есть чужое имущество, которое получили на ответственное хранение или в аренду, оформите на него отдельные описи в трех экземплярах. Один из них передайте собственнику (п. 2.11 Методических указаний по инвентаризации и Указаний по применению и заполнению форм, утв. постановлением Госкомстата от 18.08.1998 № 88).

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