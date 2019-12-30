Недееспособное лицо может вступать в трудовые отношения и подписывать кадровые документы. Трудовой договор с таким работником ничтожной сделкой не считается. Это отметил ВС в определении от 23.04.2010 по делу № 13-В10-2. В этом деле нижестоящие суды пришли к выводу, что сделка по трудоустройству между недееспособным работником и работодателем не влечет юридических последствий. Суды полагали, что недееспособность не позволяет гражданину быть стороной трудового договора из-за того, что он не способен осуществлять гражданские права, создавать для себя и выполнять гражданские обязанности.

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ВС с позицией нижестоящих судов не согласился. Он сослался на Конституцию и общие принципы трудового права, в частности на принципы свободы труда, защиты от безработицы и содействия в трудоустройстве. ТК не запрещает заключать трудовые договоры с лицами, признанными судом недееспособными. Для приобретения статуса работника есть только одно ограничение — возрастной ценз (ст. 20 ТК).

Также ВС обратил внимание, что в ситуации с недееспособным работником не применяется ст. 171 ГК. По ней сделка, которую совершил недееспособный вследствие психического расстройства гражданин, — ничтожна. Такая норма применима только к гражданско-правовым, но не к трудовым отношениям.

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