Бухгалтерская программа для малого бизнеса.
Получить бесплатный доступ
431 декабря 2019

Надо ли начислять взносы на стоимость спецодежды, если ее передают уволенному сотруднику безвозмездно?

Тема:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Нет, не нужно.

В данном случае спецодежда — это не часть оплаты труда. Компания передает форму безвозмездно, то есть вручает по договору дарения, предмет которого — переход права собственности на имущество. Выплаты или вознаграждения по таким договорам не облагаются взносами [п. 4 ст. 420 НК, письмо Минфина от 04.12.2017 № 03-15-06/80448].

32 ближайших изменения в Налоговом кодексе - от НДС и НДФЛ до спецрежимов и проверок >>

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:


Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.