Нет, не нужно.

В данном случае спецодежда — это не часть оплаты труда. Компания передает форму безвозмездно, то есть вручает по договору дарения, предмет которого — переход права собственности на имущество. Выплаты или вознаграждения по таким договорам не облагаются взносами [п. 4 ст. 420 НК, письмо Минфина от 04.12.2017 № 03-15-06/80448].

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