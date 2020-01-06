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136 января 2020

Компания в рамках рекламных акций 2019 года выдала победителям призы — 20 ноутбуков по 60 000 руб., в том числе НДС — 10 000 руб. Расходы на приобретение призов составили 1 200 000 руб. (20 шт. × 60 000 ₽), в том числе НДС — 200 000 руб. Выручка за 2019 год составила 80 000 000 руб. Какую сумму расходов мы вправе признать для расчета налога на прибыль? Можно ли принять к вычету всю сумму НДС?

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отвечает:

При расчете налога на прибыль признайте расходы в пределах 1 процента выручки от реализации (ст. 249, абз. 5 п. 4 ст. 264 НК). Стои-мость призов, которые вручили победителям в рамках рекламной кампании, не входит в перечень ненормируемых рекламных расходов (абз. 2—4 п. 4 ст. 264 НК). В вашем случае за 2019 год можно учесть 800 000 руб. (80 000 000 ₽ × 1%). Оставшиеся 200 000 руб. в расходах не признавайте (п. 44 ст. 270 НК).

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При передаче ноутбуков призерам вы исчислили НДС с рыночной цены в размере 200 000 руб. (1 000 000 ₽ × 20%). Она равна стоимости их приобретения (ст. 105.3, подп. 1 п. 1 ст. 146, п. 2 ст. 154 НК, письмо Минфина от 20.07.2017 № 03-07-11/46167).

Входной НДС принимайте к вычету в полном объеме. Конечно, при условии, что у вас соблюдается три критерия, при которых компания вправе принять к вычету НДС (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК). Первый — у вас в наличии правильный счет-фактура от поставщика. Второй — вы приняли ноутбуки к учету. Третий — вы используете их в деятельности, облагаемой НДС.

Вычет НДС принимают в пределах норм только по представительским и командировочным расходам (п. 7 ст. 171 НК).

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