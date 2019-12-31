Установить психическое заболевание может только комиссия медиков. Если работа офисная, не связанная с повышенной опасностью, то определить, что у работника психическое расстройство, сложно. Принудительно отправить его на медицинское и психиатрическое освидетельствование и в случае отказа отстранить от работы нельзя.

В отличие от офисных работников, сотрудники, которые работают с источниками или в условиях повышенной опасности, должны не реже чем раз в пять лет проходить психиатрическое освидетельствование (ст. 213 ТК). Врачи проводят его только с согласия гражданина. Поэтому, если такой работник, например водитель, будет отказываться от освидетельствования, объясните ему, что отстраните от работы. Зарплату за время отстранения получать он не будет (ст. 76 ТК).

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Кроме того, во время медосмотров, обязательных для тех, кто работает во вредных, опасных условиях или на тяжелых работах, работников осматривает психиатр. Если поведение работника вызовет у него подозрения, он может направить его на освидетельствование. Медосмотры проходят ежегодно или раз в два года, что может позволить обнаружить расстройство до очередного психиатрического освидетельствования.

Когда психическое состояние работника создает угрозу окружающим и нужны экстренные меры, должность и условия работы сотрудника уже неважны. Позвоните в скорую помощь, сообщите, что ситуация связана с психическим расстройством. Уже медики будут разбираться с заболеванием работника. Также можете позвонить в полицию, если сотрудник кидается стульями, дерется или иначе угрожает здоровью коллег.

Кроме того, работодатель вправе подать заявление о психиатрическом освидетельствовании работника в медорганизацию, оказывающую психиатрическую помощь. Без согласия лица или его законного представителя обследование проведут в двух случаях. Первый — человек уже находится под диспансерным наблюдением. Второй — поведение человека дает основание предполагать у него наличие тяжелого психического расстройства, которое делает его беспомощным или опасным либо при отсутствии помощи может нанести существенный вред его здоровью (пп. «а» п. 4 ст. 23 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185–1, далее — Закон № 3185–1). В неотложных случаях, когда человек представляет непосредственную опасность для себя или окружающих, заявление об освидетельствовании может быть устным (ст. 25 Закона № 3185–1).

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