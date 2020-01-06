Не любое психическое отклонение — препятствие для дальнейшей работы. Перед тем как принять решение об увольнении, посмотрите, что именно написано в медзаключении и программе реабилитации инвалида, если она есть.

Если врачи указали, что работник непригоден для работы по должности или в определенных условиях, предложите ему другую работу. Предлагать надо вакансии, равные по уровню или нижестоящие по отношению к его текущей должности. При выборе вакансий учтите квалификацию и здоровье работника. Если он откажется или такой работы нет — увольняйте по п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК. Выплатите выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка (ч. 3 ст. 178 ТК).

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Если по результатам обследования установлена полная нетрудоспособность работника, его можно уволить по п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК. При окончательном расчете надо выплатить работнику двухнедельный средний заработок (ч. 3 ст. 178 ТК).

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