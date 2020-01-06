Бухгалтерская программа для малого бизнеса.
Получить бесплатный доступ
146 января 2020

Работник прошел освидетельствование. Оказалось, что у него психическое расстройство. Можно ли прекратить трудовой договор, чтобы избежать возможных проблем?

Тема:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Не любое психическое отклонение — препятствие для дальнейшей работы. Перед тем как принять решение об увольнении, посмотрите, что именно написано в медзаключении и программе реабилитации инвалида, если она есть.

Если врачи указали, что работник непригоден для работы по должности или в определенных условиях, предложите ему другую работу. Предлагать надо вакансии, равные по уровню или нижестоящие по отношению к его текущей должности. При выборе вакансий учтите квалификацию и здоровье работника. Если он откажется или такой работы нет — увольняйте по п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК. Выплатите выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка (ч. 3 ст. 178 ТК).

32 ближайших изменения в Налоговом кодексе - от НДС и НДФЛ до спецрежимов и проверок >>

Если по результатам обследования установлена полная нетрудоспособность работника, его можно уволить по п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК. При окончательном расчете надо выплатить работнику двухнедельный средний заработок (ч. 3 ст. 178 ТК).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Опубликован:


Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.