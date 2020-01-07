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Не пишите в вакансии возраст. Вы вправе не приглашать кандидатов на собеседование, если они не подходят под другие требования вакансии.

Возраст кандидата в вакансии – это дискриминация. Незаконно писать, что компания рассматривает на должность только работников от 23 до 35 лет (ст. 3, 64 ТК). За нарушение компанию могут оштрафовать на сумму до 15 тыс. руб., а руководителя – на 5 тыс. руб. (ст. 13.11.1 КоАП).

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Конкретизировать возраст можно, только если этого требует закон. Например, если на должность запрещено принимать работников младше 18 лет. Такое ограничение действует для работ с вредными и опасными условиями труда, подземных работ и работ вахтовым методом (ст. 265, 298 ТК). В остальных случаях условие о возрасте судьи посчитают дискриминационным (постановления Московского городского суда от 25.12.2015 № 4а-4287/2015, Самарского областного суда от 17.02.2015 № 4а-147/2015).

Чтобы сузить круг поиска, подробно опишите в вакансии требования к кандидату, которые касаются его профессиональных качеств. Перечислите все будущие обязанности работника. Если на вакансию откликнется кандидат, с которым руководитель не захочет проводить собеседование, отказывайте, только если на это есть иные причины, кроме возраста. Иначе кандидат может обратиться в суд.

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