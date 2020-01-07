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187 января 2020

Организация на выставке бесплатно раздает ручки со своим логотипом потенциальным покупателям-физлицам. Цена изготовления одной ручки 120 руб., в том числе НДС — 20 руб. Начислять ли НДС при передаче таких ручек посетителям выставки?

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отвечает:

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Да, начислять. При бесплатной передаче в рекламных целях товаров стоимостью не выше 100 руб. за единицу НДС не начисляют (подп. 25 п. 3 ст. 149 НК). По мнению Минфина, расходы на приобретение рекламной продукции для применения освобождения от НДС нужно считать с учетом входного налога (подп. 25 п. 3 ст. 149 НК). В вашем случае расходы на приобретение ручек с учетом НДС составляют 120 руб. Значит, при их безвозмездной передаче надо начислить налог (письмо Минфина от 27.04.2010 № 03-07-07/17).

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Начислите НДС с рыночной цены ручек (ст. 105.3, подп. 1 п. 1 ст. 146, п. 2 ст. 154 НК). Она равна сумме затрат на их изготовление (письмо Минфина от 20.07.2017 № 03-07-11/46167). Поэтому с безвозмездной передачи каждой ручки начислите 20 руб. НДС (100 ₽ × 20%). Так как организация раздает ручки физлицам, зарегистрируйте в книге продаж счет-фактуру или бухгалтерскую справку-расчет (письмо Минфина от 08.02.2016 № 03-07-09/6171).

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