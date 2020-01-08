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138 января 2020

Наша организация работает на упрощенке и платит налог с разницы между доходами и расходами. Мы заказали контекстную рекламу через Яндекс.Директ. Услуги нам оказали в октябре. 1 ноября подписали акт на услуги с исполнителем. В этот же день полностью их оплатили. В каком размере и в какой момент мы вправе признать расходы на такую рекламу в налоговом учете?

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Учтите расходы в полном размере в день оплаты — 1 ноября. Компания на упрощенке вправе признать расходы на контекстную рекламу (подп. 20 п. 1 ст. 346.16 НК). На упрощенке их отражают в том же порядке, что и при расчете налога на прибыль (абз. 2 п. 2 ст. 346.16, ст. 252, 264 НК). В вашем случае исполнитель распространял контекстную рекламу через интернет, то есть информационно-телекоммуникационную сеть (п. 4 ст. 2, подп. 3 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ). Расходы на такую рекламу не нормируют (абз. 2 п. 4 ст. 264 НК, письмо Минфина от 24.01.2018 № 03-11-11/3772).

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Теперь о том, в какой момент учесть расходы. На упрощенке это делают на дату оплаты (п. 2 ст. 346.17 НК). Таким образом, рекламные расходы учтите в том периоде, в котором вы их оплатили и собрали документы, которые подтверждают оказание услуги. Расходы на рекламу через Яндекс.Директ подтвердите счетом, платежкой, актом об оказании услуг и отчетом со статистикой посещений. Приложите договор-оферту с сайта Яндекса.

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