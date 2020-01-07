Бухгалтерская программа для малого бизнеса.
Получить бесплатный доступ
147 января 2020

При поступлении на работу работник не сообщил работодателю о состоянии здоровья. Только через год в кадрах узнали, что есть заключение медико-социальной экспертизы, согласно которому работнику установлена степень ограничения способности к трудовой деятельности — нетрудоспособен. О заключении узнали случайно. Работник запутался и неосознанно принес медицинские документы вместе с другими бумагами. Что делать? Можно ли уволить работника?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

32 ближайших изменения в Налоговом кодексе - от НДС и НДФЛ до спецрежимов и проверок >>

Можно прекратить договор по п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК. Сведения о состоянии здоровья вы получили законно: их предоставил сотрудник. Также информация о нетрудоспособности работника считается полученной правомерно, если работодатель узнал ее до увольнения сотрудника в рамках другого судебного дела.

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

Поскольку работник не представил при найме документ, свидетельствующий об утрате способности к трудовой деятельности, работодатель вправе прекратить трудовой договор, как только узнал о медицинских ограничениях.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Опубликован:


Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.