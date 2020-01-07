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Можно прекратить договор по п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК. Сведения о состоянии здоровья вы получили законно: их предоставил сотрудник. Также информация о нетрудоспособности работника считается полученной правомерно, если работодатель узнал ее до увольнения сотрудника в рамках другого судебного дела.

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Поскольку работник не представил при найме документ, свидетельствующий об утрате способности к трудовой деятельности, работодатель вправе прекратить трудовой договор, как только узнал о медицинских ограничениях.

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