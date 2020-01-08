У работника то и дело якобы умирают родственники, и он не выходит на работу. Работодатель жалеет сотрудника и закрывает глаза на его отсутствие. Но закрадываются сомнения в честности работника. Особенно когда такие невыходы происходят после праздников. Как правильно вести себя в такой ситуации, чтобы и психике работника дополнительно не навредить, если это правда, и не срывать рабочие процессы?

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Объясните работнику, что он в случае смерти близких родственников имеет право на отпуск без сохранения зарплаты до пяти календарных дней (ст. 127 ТК). Надо только написать заявление. Если закрались сомнения в добросовестности работника, попросите у него документы, которые подтверждают смерть близкого родственника. Если он их не предоставит, можно считать, что обстоятельств, подтверждающих уважительность отсутствия на работе, нет.

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Чтобы ваши действия были максимально корректными, сначала попросите документы у работника лично в неформальной беседе или по электронной почте. Сделайте пару напоминаний и только потом направьте официальный запрос. Объясните сотруднику, что просьба предоставить документы связана с тем, что ранее работники действовали недобросовестно. Дайте работнику время, достаточное для предоставления документов.

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