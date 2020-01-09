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289 января 2020

Сокращаем штат. Есть сотрудница, ей 50 лет. Она взяла отпуск по уходу за внучкой, но продолжает работать по четыре часа в день. Мы вправе ее сократить?

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отвечает:

Вы не вправе сокращать сотрудницу.

Работодатель обязан сохранить рабочее место за сотрудником, который находится в декрете (ч. 4 ст. 256 ТК). Сокращение – это увольнение по инициативе работодателя (п. 4 ч. 1 ст. 77, п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК). А закон запрещает увольнять по инициативе компании сотрудника в отпуске по уходу (ч. 6 ст. 81 ТК, п. 28 постановления Пленума Верховного суда от 28.01.2014 № 1).

Бабушка вправе взять отпуск по уходу за внучкой вместо мамы или папы. В этом случае у нее такие же права, как у родителя малыша. То есть она получает пособие, может использовать отпуск полностью или частично. Кроме того, бабушка вправе работать неполное время. В этом случае она не теряет ни место работы, ни должность, ни право на пособие (ч. 3 ст. 256 ТК, ч. 6 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

То есть сократить сотрудницу в отпуске по уходу вы не вправе. На это не влияет и тот факт, что работница трудится неполный день. Если вы ее уволите, трудинспекторы могут оштрафовать компанию на 50 тыс. руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП).

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