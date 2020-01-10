Считаем, что это не будет нарушением.

Законодательство разрешает оформлять приходники и расходники на компьютере или от руки (п. 4.7 Указания ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У). То есть документ оформляется либо от руки, либо на компьютере, а не частично на компьютере, а частично от руки. При этом требуется, чтобы на документе были «живые» подписи. Но вряд ли налоговые инспекторы посчитают ошибкой запись назначения в ордере от руки.

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При этом надо помнить, что исправлять данные в расходном ордере нельзя, даже если документ заполнили от руки. Если компания ошиблась, надо оформить или распечатать новый документ.

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