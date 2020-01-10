Да, можно.

Учтите расходы в полном размере в день оплаты. Так как рекламный видеоролик будете использовать менее 12 месяцев, в налоговом учете он не признается нематериальным активом (п. 4 ст. 346.16, п. 3 ст. 257, п. 1 ст. 256 НК). К НМА относят видеоролики со сроком использования свыше 12 месяцев и стоимостью более 100 000 руб.

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В вашем случае расходы на создание видеоролика можно отнести к рекламным (подп. 20 п. 1 ст. 346.16 НК). Вы будете показывать ролик на телевидении. Такие рекламные расходы не нормируют и признают в полном размере после их оплаты (абз. 2 п. 2 ст. 346.16, ст. 252, абз. 2 п. 4 ст. 264, п. 2 ст. 346.17 НК).

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