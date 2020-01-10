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2410 января 2020

Компания на упрощенке платит налог с разницы между доходами и расходами. Заказали создание рекламного видеоролика. Исключительные права на видеоролик получили 10 сентября и в этот же день оплатили услуги исполнителю. Расходы на создание ролика составили 360 000 руб. Ролик будет демонстрироваться на телевидении восемь месяцев. Можно ли полностью списать затраты на приобретение ролика 10 сентября?

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отвечает:

Да, можно.

Учтите расходы в полном размере в день оплаты. Так как рекламный видеоролик будете использовать менее 12 месяцев, в налоговом учете он не признается нематериальным активом (п. 4 ст. 346.16, п. 3 ст. 257, п. 1 ст. 256 НК). К НМА относят видеоролики со сроком использования свыше 12 месяцев и стоимостью более 100 000 руб.

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В вашем случае расходы на создание видеоролика можно отнести к рекламным (подп. 20 п. 1 ст. 346.16 НК). Вы будете показывать ролик на телевидении. Такие рекламные расходы не нормируют и признают в полном размере после их оплаты (абз. 2 п. 2 ст. 346.16, ст. 252, абз. 2 п. 4 ст. 264, п. 2 ст. 346.17 НК).

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