Действительно, в такой ситуации есть признаки мошенничества, под которым понимают хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Однако с тем, совершила ли работница преступление или нет, должны разбираться правоохранительные органы. Коллеги, которые передавали деньги, могут подать заявление в полицию.

С точки зрения трудового права в такой ситуации работодатель мог уволить сотрудницу за прогул, поскольку она отсутствовала на работе без уважительных причин. Для этого надо было зафиксировать отсутствие на работе хотя бы в один из дней. Составить акт, поставить в табеле учета рабочего времени «НН», попросить начальника работницы написать докладную записку.

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В ТК также есть такое основание увольнения, как совершение по месту работы хищения чужого имущества (пп. «г» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК). Однако в данном случае применить это основание довольно сложно. Необходимо, чтобы вину работницы установил суд и приговор вступил в силу. При этом суд может рассматривать дело о хищении и выносить приговор не один год, поэтому быстрее уволить работника именно за прогул.

Подобные действия может совершить и психически здоровый работник. Поведение работодателя от этого не меняется.

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