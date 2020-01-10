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3510 января 2020

Коллега рассказывала про страшную трагедию в семье, в связи с которой она была вынуждена уехать в другой город. Весь коллектив собирал деньги то на лечение, то на похороны родных работницы. Больше месяца ей платили зарплату, никаких документов об отсутствии не оформляли, покрывали. Но случайно выяснили, что она никуда не уезжала, а все родственники живы и здоровы. Работницу уволили по соглашению сторон. Но как правильно поступить в такой ситуации по закону? Это мошенничество?

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отвечает:

Действительно, в такой ситуации есть признаки мошенничества, под которым понимают хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Однако с тем, совершила ли работница преступление или нет, должны разбираться правоохранительные органы. Коллеги, которые передавали деньги, могут подать заявление в полицию.

С точки зрения трудового права в такой ситуации работодатель мог уволить сотрудницу за прогул, поскольку она отсутствовала на работе без уважительных причин. Для этого надо было зафиксировать отсутствие на работе хотя бы в один из дней. Составить акт, поставить в табеле учета рабочего времени «НН», попросить начальника работницы написать докладную записку.

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В ТК также есть такое основание увольнения, как совершение по месту работы хищения чужого имущества (пп. «г» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК). Однако в данном случае применить это основание довольно сложно. Необходимо, чтобы вину работницы установил суд и приговор вступил в силу. При этом суд может рассматривать дело о хищении и выносить приговор не один год, поэтому быстрее уволить работника именно за прогул.

Подобные действия может совершить и психически здоровый работник. Поведение работодателя от этого не меняется.

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