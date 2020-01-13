Да, оплатите весь период болезни, включая выходные дни (ч. 1, 8 ст. 6 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, п. 14 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития от 29.06.2011 № 624н).

Если больничный лист открыт в выходной, этот день не исключается из периода оплаты. Это правило в том числе касается и больничных по уходу за ребенком (письмо ФСС от 31.01.2017 № 02-09-14/22-03-848).

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