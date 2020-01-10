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Татьяна Евдокимова, эксперт сервиса Контур.Бухгалтерия компании СКБ Контур

ИП вправе перерегистрироваться в самозанятого, если сочтет, что в таком качестве работать выгоднее. Важно только не упустить, что налог на профессиональный доход, этот новый специальный режим для самозанятых граждан, действует не на всей территории РФ, а введен пока только в 23 регионах.

Также не забывайте, что есть ограничение по доходу - не более 200 тыс. рублей в месяц или 2,4 млн в год. Если этот порог превышен, налоги придется платить по правилам других систем налогообложения. Иными словами, физические лица без статуса ИП заплатят НДФЛ, а ИП должны будут выбрать подходящий налоговый режим и платить налоги по его ставкам и нормам. Вновь применять НПД можно со следующего года, правда, до этого придется пройти формальности – отказаться от другого режима, пройти регистрацию.

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Случаи, когда режим НПД применить нельзя, прямо перечислены в пункте 2 статьи 4 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. Напомним, этот закон посвящен эксперименту по введению нового спецрежима. Так, НПД недоступен, если есть наемные сотрудники или ведется торговля подакцизными товарами, к примеру, алкоголем или табаком.

Перечня профессий, представители которых могут регистрироваться в качестве самозанятых, пока не существует. Однако на сайте ФНС приведены виды деятельности, при которой рекомендуется применять режим НПД. Поскольку у ФНС есть задача по выведению бизнеса из тени, в список попала деятельность, которая особенно часто ведется без регистрации. К примеру, сдача квартир в аренду, косметические услуги на дому, перевозка пассажиров и грузов, продажа продукции собственного производства, фото- и видеосъемка на заказ, строительные и ремонтные работы, перевозка грузов и пассажиров.

Изменения в налоге для самозанятых с 1 января 2020 года >>

Принимая решение о переходе на НПД, нужно учитывать разные нюансы. Например, если вы занимаетесь оказанием услуг гражданам, НПД выгоден. Безусловные плюсы режима – не нужно сдавать отчетность, не нужно покупать онлайн-кассу. Но вспомним: ставка налога при НПД зависит от того, кто именно перечислит самозанятому деньги. Если гражданин, то налог уплачивается по ставке 4%, а если ИП или компания – 6%. Те самые 6%, что и сейчас платят ИП на упрощенной системе налогообложения (при объекте «Доходы»). При этом страховые взносы у таких упрощенцев уменьшают налоговую базу, накапливаются на будущую пенсию. Для самозанятых такой возможности законодатели не предусмотрели.

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