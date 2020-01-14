Вправе, но в некоторых случаях это может привести к спорам с проверяющими.

Компания выплачивает участнику, которые выходит из общества, действительную стоимость его доли (п. 6.1 ст. 23 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Закон не ограничивает организацию в способах выплаты доли — наличными или на банковскую карту.

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ЦБ ограничивает цели, на которые компания вправе расходовать наличную выручку (п. 2 Указания ЦБ от 07.10.2013 № 3073-У). Выплаты действительной стоимости доли участнику в перечне нет. Поэтому компания не вправе расходовать наличную выручку на выплату учредителю. Иначе возможет штраф на компанию по статье 15.1 КоАП на сумму от 40 до 50 тыс. руб.

Но если организация готова к спору с ревизорами, то можно выдать деньги учредителю из выручки. Некоторые судьи считают, что организацию нельзя штрафовать за нецелевое расходование денежных средств (постановление ФАС Северо-Западного округа от 12.04.2007 № А56-25450/2006). Если же организация не готова к спорам, то стоит снять в банке деньги с расчетного счета и из них выдать действительную стоимость доли. В таком случае нарушения не будет.

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