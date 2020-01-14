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2414 января 2020

Работник принес листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком. Нужно ли требовать у сотрудника документ, подтверждающий родство?

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отвечает:

Такого требования в законодательстве нет, но лучше это сделать. В строке «Родственная связь» указывается двузначный код, например, 38 — мать, 39 — отец, 42 — иной родственник, фактически осуществляющий уход за больным членом семьи.

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

Когда работник принесет вам больничный лист, проверьте свидетельство о рождении ребенка и попросите свидетельство о браке. Так советуют в ФСС. Если по строке «Отец» свидетельства о рождении указан другой человек или вообще стоит прочерк, в оплате больничного с кодом 39 откажите. Но и код 42 не поможет, если брак не зарегистрирован. Гражданскому мужу матери пособие полагается только в том случае, если он является отцом ребенка (письмо МРО ФСС от 22.02.2019 № 14-15/7710-205л).

Если брак зарегистрирован, выплатить пособие отчиму можно. В этом случае в больничном должен стоять код 42 «Иной родственник, фактически ухаживающий за больным».

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