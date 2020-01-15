Да. В действующем законодательстве нет требования проверять, почему больничный лист выписан именно отцу, а не матери. Работает ли при этом мать или нет, значения не имеет. Отец вправе взять больничный, даже если мать не работает или в семье есть другие родственники, которые могли бы посидеть с малышом. Представлять дополнительные документы работник не обязан.

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Однако на практике ревизоры из ФСС проверяют, не находится ли мать ребенка в отпуске по уходу за ним (письмо МРО ФСС от 08.04.2019 № 14-15/7710-843л). Если они установят этот факт, то откажут в выплате или не примут расходы к зачету. Отстоять расходы можно, но только в суде (постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.03.2019 № Ф05-23951/2018 по делу № А40-49069/2018).

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