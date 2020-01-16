Да, чек нужен.

Предоплата за товары, работы или услуги — это расчет. А значит, необходимо выбить кассовый чек. В нем надо записать все обязательные реквизиты (п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ). Так как компания уже знает, за какие товары или услуги она получает предоплату, то их надо перечислить в кассовом чеке. Признак способа расчета в этом случае — «Предоплата 100%" (табл. 28 из приказа ФНС от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@).

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