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1316 января 2020

Оплачивать ли больничный лист по уходу за ребенком отцу, если мать ребенка не работает?

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отвечает:

Правил округления в действующих документах, которые регулируют расчет пособий, нет. До тех пор, пока этот вопрос не будет урегулирован, логично использовать правила математики. Если исходить из математических правил приближенных вычислений, то промежуточные результаты вычислений не округляют. Только когда будете определять конечную сумму пособия, оставьте два знака после запятой.

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

Правила округления могут быть уже заложены в компьютерной программе, которую организация применяет для расчета пособий. Если вы захотите их поменять, придется вносить изменения в программу.

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