Да, конечно.

Чек нужен при расчетах. По новым правилам к расчетам относится и зачет полученной предоплаты (ст. 1.1 Закона № 54-ФЗ). Поэтому при зачете предоплаты чек надо выбивать, даже если покупатель ничего не доплачивает.

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

Исключение только у некоторых организаций. Например, театры не должны выбивать кассовые чеки на зачет аванса после прошедшего спектакля. Большинство компаний будут выбивать чек два раза: когда получают предоплату и когда отгружают товар.

В документе на отгрузку напишите полную стоимость товара. Сумма, полученная наличными, — 0 руб.

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