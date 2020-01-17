-
55 новых правил в учете и налогах с января
Скачать бесплатно
Да, конечно.
Чек нужен при расчетах. По новым правилам к расчетам относится и зачет полученной предоплаты (ст. 1.1 Закона № 54-ФЗ). Поэтому при зачете предоплаты чек надо выбивать, даже если покупатель ничего не доплачивает.
Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году
Исключение только у некоторых организаций. Например, театры не должны выбивать кассовые чеки на зачет аванса после прошедшего спектакля. Большинство компаний будут выбивать чек два раза: когда получают предоплату и когда отгружают товар.
В документе на отгрузку напишите полную стоимость товара. Сумма, полученная наличными, — 0 руб.
Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>