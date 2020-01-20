Пробивает чек тот, кто возвращает аванс.

Чек при возврате необходимо пробить, если покупатель вносил предоплату наличными или рассчитывался с помощью банковской карты. Признак расчета в таком случае — «Возврат прихода» (табл. 4 из приказа № ММВ-7-20/229@).

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Если же продавец получил от другой компании предоплату на расчетный счет, то при ее возврате кассовый чек пробивать не нужно.

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