Безопаснее начислить налог на день отгрузки товара.

Объект налогообложения для НДС — реализация. НК определяет ее как переход права собственности (п. 1 ст. 39 НК). Обычно покупатель получает в собственность товар в момент его передачи продавцом (ст. 223 ГК). Но стороны могут прописать и иные условия.

Расчеты контрагентов важны для НДС только в случае аванса. Налоговую базу не определяют с сумм оплаты, которая поступила после отгрузки. А вот на дату фактической передачи товара необходимо рассчитать налог (п. 1 ст. 167 НК). Минфин против расчета НДС позже, даже если по условиям договора право собственности на товар переходит через время после отгрузки (письма от 24.01.2019 № 03-07-11/3850, от 09.02.2018 № 03-07-11/8067). Чиновники считают, что момент определения налоговой базы по НДС не зависит от перехода права собственности. Поэтому налог нужно рассчитать на день поставки.

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Позиция чиновников спорная. Ведь до тех пор, пока товар не стал собственностью покупателя, реализации не произошло. Значит, нет и объекта налогообложения для НДС. Но судебная практика в вашем регионе не сложилась. Поэтому безопаснее начислить налог в день отгрузки.

Датой отгрузки считают день, когда продавец и покупатель подписали первый по времени документ (письмо Минфина от 03.07.2018 № 03-07-11/45885). Например, это может быть товарная или товарно-транспортная накладная как для покупателя, так и для перевозчика. Но при поставке товаров частями датой отгрузки будут считать день, когда подписали первичку на последнюю часть товара (письмо Минфина от 29.10.2018 № 03-07-11/77373).

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