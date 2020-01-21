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4921 января 2020

Сотрудник вышел на работу во время болезни. Как ему оплачивать больничный лист?

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отвечает:

Если сотрудник вышел на работу во время болезни, значит, он нарушает режим, который предписал ему лечащий врач.

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

За нарушение работником без уважительных причин в период временной нетрудоспособности режима, предписанного лечащим врачом, пособие выплачивайте в размере, не превышающем МРОТ за полный календарный месяц со дня, когда было допущено нарушение (ст. 8 Закона № 255-ФЗ).

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