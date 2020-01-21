Да, нужно, если работник покупает у вашей компании. Тогда получается, вы выдали заем для того, чтобы покупатель смог с вами расплатиться не в момент передачи, а позже. Такая операция соответствует понятию расчета, при котором нужно пробивать чек (абз. 21 ст. 1.1 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Если выдаете деньги на покупку у другой компании или физлица, чек не нужен.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>