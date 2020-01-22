Признайте в доходах по упрощенке всю сумму, которую заказчик должен был перечислить за работу. Потому что неустойку не получится списать в расходы.

На упрощенке доходы считают кассовым методом. То есть признают их по мере того, как деньги поступают на расчетный счет или в кассу, а также на день иного погашения задолженности (п. 1 ст. 346.17 НК). Это означает, что не всегда надо учитывать только ту сумму, которую компания фактически получила от контрагента при расчетах. Другие способы погашения задолженности тоже нужно учитывать.

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В момент, когда заказчик удержал неустойку, на ее сумму он закрыл часть своего обязательства по выплате вознаграждения за работу. Поэтому в день, когда вы получили оплату за выполнение заказа за вычетом неустойки, в доходах все равно надо признать полную сумму вознаграждения, которая причитается компании за работу (письмо Минфина от 04.12.2018 № 03-11-11/87325). Судьи с этим соглашаются (постановление Президиума ВАС от 19.06.2012 № 1394/12).

Расходы, которые можно списать при расчете единого налога, прописаны в пункте 1 статьи 346.16 НК. В этом перечне нет неустойки, поэтому ее не получится списать в расходы при расчете единого налога на упрощенке. Это подтверждают в Минфине (письмо от 07.04.2016 № 03-11-06/2/19835).

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