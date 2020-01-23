Не платите, если в срок уведомили работницу, чтобы она забрала трудовую книжку.

Компания обязана компенсировать работнику неполученный заработок, если незаконно лишила его возможности трудиться. Например, когда не выдала ему вовремя трудовую книжку (ст. 234 ТК).

Книжку необходимо отдать сотруднику в день увольнения. Если же работник не пришел за документом, то на следующий день надо отправить ему письменное уведомление, что он может забрать книжку лично либо может указать адрес, куда ее отправить по почте (ст. 84.1 ТК). В таком случае получится избежать материальной ответственности за задержку документа (апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 19.06.2018 № 33–9564/2018).

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Бывшая работница вправе обратиться в суд, чтобы потребовать недополученный заработок за время, в течение которого компания не отдавала документ. Но сотруднице придется подтвердить, что она не смогла устроиться без трудовой книжки. Причем суду желательно предъявлять письменные доказательства отказа, ссылки на устные переговоры он принимает не всегда (апелляционное определение Алтайского краевого суда от 28.07.2015 № 33–7115/2015).

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