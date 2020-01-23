Да, можно. Работодатель вправе в ЛНА обязать работника вести себя корректно, а за нарушение этой обязанности привлечь его к дисциплинарной ответственности.

Работник, как и любой гражданин, должен соблюдать в отношении коллег и иных лиц общепринятые нормы этики, морали и поведения. Иначе некоторые действия, например нецензурное оскорбление кого-либо, могут повлечь административную ответственность.

В то же время работодатель вправе закрепить корпоративные стандарты отношений между коллегами. Закон не ограничивает право работодателя прописывать в должностных инструкциях и ПВТР обязанность работника придерживаться определенных норм поведения. В ЛНА можно закрепить как необходимость соблюдения общепринятых норм поведения, когда разграничительным признаком будет наличие или отсутствие административной ответственности за действия работника, так и специальные требования к поведению сотрудников. Дискриминации в том, что работодатель обяжет обращаться к коллегам, например, на «вы» либо запретит повышать на них голос, нет.

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За нарушение запрета, закрепленного в должностной инструкции, ПВТР или в другом ЛНА, работника можно привлечь к дисциплинарной ответственности. Условие — работник ознакомлен с ЛНА под роспись.

Возможность привлечения работника к дисциплинарной ответственности за грубое отношение к коллеге при условии закрепления в ЛНА обязанности вести себя корректно подтверждает Минтруд в письме от 16.09.2016 № 14–2/В-888, а также судебная практика (апелляционные определения Липецкого областного суда от 21.05.2018 по делу № 33–1592/2018, Московского городского суда от 16.07.2018 по делу № 33–31179/2018) .

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