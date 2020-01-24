Часы, на которые сократите рабочую неделю, оплатите из 50 процентов среднего заработка.

Работник вправе потребовать сократить ему рабочую неделю на семь часов, чтобы подготовиться к государственной итоговой аттестации. По заявлению сотрудника работодатель обязан сократить рабочую неделю (ст. 173 ТК). При этом в ТК прописали только количество часов, на которое неделя должна стать короче, о режиме работы в это время стороны должны договориться. Можно, например, сократить каждый день работы либо предоставить один полностью свободный день в неделю.

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

Оплатите часы, на которые сокращаете рабочую неделю для подготовки к экзамену. За них надо начислить 50 процентов среднего заработка, но не меньше МРОТ (ч. 4 ст. 173 ТК). Выплату на время учебы гарантирует закон, поэтому спишите ее в расходы на оплату труда (п. 6 ст. 255 НК).

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>