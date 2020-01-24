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1324 января 2020

Сотрудник учится в вузе. За два месяца до начала госэкзаменов принес заявление с просьбой сократить ему рабочую неделю. Как оплатить этот период сотруднику?

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отвечает:

Часы, на которые сократите рабочую неделю, оплатите из 50 процентов среднего заработка.

Работник вправе потребовать сократить ему рабочую неделю на семь часов, чтобы подготовиться к государственной итоговой аттестации. По заявлению сотрудника работодатель обязан сократить рабочую неделю (ст. 173 ТК). При этом в ТК прописали только количество часов, на которое неделя должна стать короче, о режиме работы в это время стороны должны договориться. Можно, например, сократить каждый день работы либо предоставить один полностью свободный день в неделю.

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Оплатите часы, на которые сокращаете рабочую неделю для подготовки к экзамену. За них надо начислить 50 процентов среднего заработка, но не меньше МРОТ (ч. 4 ст. 173 ТК). Выплату на время учебы гарантирует закон, поэтому спишите ее в расходы на оплату труда (п. 6 ст. 255 НК).

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