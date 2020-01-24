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1824 января 2020

Указывать ли в расчетном листке сведения об удержаниях из зарплаты?

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отвечает:

Да, удержания из зарплаты отражайте в расчетном листке. Всего в нем должно быть четыре вида сведений. Во-первых, составные части зарплаты, например оклад, надбавки, премии. Во-вторых, другие суммы, которые начислили работнику, такие как больничные пособия, компенсации. В-третьих, удержания. В-четвертых, итоговая денежная сумма, которая положена сотруднику (ст. 136 ТК).

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