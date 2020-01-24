В зависимости от того, предоставляется ли отпуск по графику или нет, возможны два варианта действий.

Отпуск по графику. Если работник идет в отпуск по графику, в котором прописано, что он отдыхает, например, с 8 апреля (понедельник) по 12 апреля (пятница), компания обязана предоставить отпуск именно в эти пять дней. Если не хотите, чтобы работник брал часть отпуска только в будни, не согласовывайте это на этапе утверждения графика.

Отпуск вне графика. Если работник идет в отпуск не по графику, работодатель может, но не обязан предоставить ему отпуск в дни, о которых он просит.

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Независимо от ситуации, учитывайте, что хотя бы одна из частей отпуска должна быть не меньше 14 дней. Оставшиеся дни отпуска работодатель и сотрудник по соглашению могут разделить так, что он будет приходиться только на рабочие дни. Роструд поддерживает эту позицию (письмо от 17.07.2009 № 2143-6-1).

Также имейте в виду, что льготные категории работников, например несовершеннолетние, почетные доноры, работники с тремя детьми до 12 лет, имеют право на отпуск в удобное для них время. Отказать им в выборе времени отпуска как на этапе составления графика отпусков, так и в течение года нельзя.

Некоторые считают, что льготники могут требовать отпуск в удобное время лишь целиком. Однако есть практика, когда работники через суд добивались права на получение части отпуска в удобное время. Поэтому безопаснее не отказывать льготникам в отпуске в удобное для них время, даже если они просят только его часть (решение Пуровского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 17.11.2017 по делу № 2–797/2017, апелляционное определение Магаданского областного суда от 02.07.2014 по делу № 2–1729/2014, 33–533/2014).

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