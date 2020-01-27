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1427 января 2020

Работодатель предупреждает сотрудника о сокращении под подпись минимум за два месяца до увольнения. Один из работников уехал в командировку. Вправе ли компания предупредить работника дистанционно, например с помощью электронной почты?

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отвечает:

Это делать рискованно.

Двухмесячный срок уведомления при сокращении надо отсчитывать со дня, следующего за уведомлением сотрудника [ч. 2 ст. 180, ч. 2 ст. 14 ТК]. В этот срок входят как рабочие, так и выходные дни. Например, если документ о сокращении сотрудник получил 18 февраля, уволить его раньше 19 апреля нельзя.

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У компании должны быть доказательства того, что она уведомила работника. Обычно сотрудники ставят подпись на уведомлении.

Закон не запрещает уведомить работника по электронной почте или бумажным письмом. Но в таком случае может быть сложно доказать, что сотрудник знал о сокращении. Чтобы избежать споров с работниками, стоит дождаться его возвращения из командировки и сразу же вручить ему уведомление.

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