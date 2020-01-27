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6627 января 2020

Можно ли отправлять расчетные листки по электронной почте?

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отвечает:

Да, вы вправе не выдавать сотрудникам бумажные расчетные листки, а отправлять их по электронной почте. Минтруд не против (письма от 23.10.2018 № 14–1/ООГ-8459, от 21.02.2017 № 14–1/ООГ-1560). Но предварительно закрепите порядок в трудовом или коллективном договоре либо в положении об оплате труда. Сотрудников попросите написать заявления, на какой адрес электронной почты присылать листки. Безопаснее также взять с каждого согласие на обработку персональных данных.

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