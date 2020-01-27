Трудовой договор, который арбитражный суд признал недействительной сделкой, не действует. Отмените приказ о приеме на работу и внесите запись в трудовую книжку.

Хотя арбитражный суд признает трудовой договор недействительным в деле о банкротстве, договор считается незаключенным и в рамках трудовых отношений. В этом случае работник должен вернуть всю полученную зарплату в конкурсную массу (ст. 61.6 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ).

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

Как действовать работодателю, если есть вступившие в силу решение арбитражного суда о признании трудового договора недействительным, ТК не говорит.

Кодекс раскрывает лишь алгоритм действий кадровика, когда трудовой договор прекращают по указанным в законе основаниям или аннулируют, если сотрудник так и не вышел на работу. Вместе с тем за неисполнение решения арбитражного суда компанию могут оштрафовать на сумму до 100 тыс. ₽ (ст. 119, 332 АПК). Чтобы избежать штрафа, издайте приказ, которым признайте трудовой договор и приказ о приеме на работу недействительными. Сошлитесь в приказе на решение арбитражного суда. Кроме того, внесите в трудовую книжку запись, которой признайте запись о заключении трудового договора недействительной. Зачеркивать запись о приеме на работу нельзя (п. 1.2 Инструкции, утв. постановлением Минтруда от 10.10.2003 № 69).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>