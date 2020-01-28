Что такое сертификат качества?

Сертификат качества выдается Ростестом. Он подтверждает, что продукция безопасна для потребителя, поскольку соответствует всем технологическим и иным предъявляемым к ней требованиям. Это могут быть ГОСТы и технические условия – ТУ (Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировани»).

РСТ – маркировка на продукции, которая прошла сертификацию. Если сертификация необязательная, то на знаке будет отметка «добровольная сертификация».

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Если сертификат обязательный, то под знаком соответствия указывается специальный код – две буквы и две цифры. Также на упаковке товара указываются стандарты, которым соответствуют условия производства продукта. Это либо ТУ, либо номер ГОСТа.

Например, на упаковке тушки бройлера должен указываться ГОСТ 31962-2013.

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