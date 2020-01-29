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1629 января 2020

Работник ушел на больничный в связи с нетрудоспособностью ребенка. Надо ли дождаться, пока сотрудник выйдет на работу, чтобы сократить штат?

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отвечает:

Да, конечно.

Нельзя увольнять сотрудника по сокращению штата в период временной нетрудоспособности. В кодексе нет уточнения, что исключение распространяется только на период болезни самого сотрудника. В период больничного по уходу за малышом сотрудника увольнять нельзя. Такого же мнения придерживаются и судьи [определение Самарского областного суда от 14.04.2015 № 33-3920/2015].

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